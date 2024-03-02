Итальянские журналисты обнародовали информацию о заработках местных футболистов, среди которых и два наших земляка – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский является одним из самых высокооплачиваемых игроков Дженоа, сообщает TMW.

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30-летний хавбек зарабатывает 1,6 миллиона евро в год. Лидерство он делит с форвардом Матео Ретеги. Чуть меньше получают Альберт Гудмундссон и Жуниор Мессиас – по 1,3 млн евро. А замыкает топ-3 богачей с 1 миллионом Кевин Стротман.

В свою очередь полузащитник Аталанты Виктор Коваленко, который скитается по арендам, получает в Эмполи 500 тысяч евро в год. По этому показателю он делит десятую строчку с Бартошем Берешиньски, Джузеппе Пеццеллой и Себастьяном Валюкевичем.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел за Дженоа 25 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. Коваленко в 12 поединках за Эмполи оформил 2 гола и 1 результативную передачу.

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