Отечественные клубы подсчитывают заработки за не слишком удачную еврокампанию 2023/24.

Вылет Шахтера от Марселя в предварительном раунде плей-офф ЛЕ стал лебединой песней Украины в нынешнем розыгрыше еврокубков, поэтому уже можно четко посчитать доходы. Это сделал журналист Football Hub Виталий Похвала.

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– Ворскла – 450 тысяч евро (100 тысяч за участие во втором квалификационном раунде Лиги конференций и 350 тысяч за вылет);

– Динамо – 950 тысяч евро (по 100 тысяч за участие в третьем раунде и плей-офф квалификации ЛК и 750 тысяч за вылет из последнего);

– СК Днепр-1 – 1,05 млн евро (по 100 тысяч за участие во втором раунде квалификации ЛЧ, третьем раунде квалификации ЛЕ, плей-офф квалификации ЛК и 750 тысяч за вылет);

– Заря – 4,8505 млн евро (100 тысяч за участие в плей-офф квалификации ЛЕ, 2,94 млн за участие в групповом этапе ЛК, 1,232 млн за результаты в группе и 0,5785 млн за 10-летний коэффициент);

– Шахтер – 46,877 млн евро (15,64 млн за участие в групповом этапе ЛЧ, 9,134 млн за результаты в группе, 21,603 млн за 10-летний коэффициент и 0,5 млн за участие в предварительном раунде плей-офф ЛЕ).

Напомним, в следующем сезоне еврокубков Украина сохранит 5 команд, но затем наступит "сокращение" из-за серии слабых результатов. В кампании 2025/26 наше государство делегирует только 4 участников.

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