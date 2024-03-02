Італійські журналісти оприлюднили інформацію щодо заробітків місцевих футболістів, серед яких і два наших земляки – Руслан Маліновський і Віктор Коваленко.

Український півзахисник Руслан Маліновський є одним з найвисокооплачуваніших гравців Дженоа, повідомляє TMW.

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30-річний хавбек заробляє 1,6 мільйона євро на рік. Лідерство він ділить з форвардом Матео Ретегі. Трохи менше отримують Альберт Гудмундссон та Жуніор Мессіас – по 1,3 млн євро. А замикає топ-3 багатіїв з 1 мільйоном Кевін Стротман.

Натомість півзахисник Аталанти Віктор Коваленко, який побивається орендами, отримує в Емполі 500 тисяч євро на рік. За цим показником він ділить десяту сходинку із Бартошем Берешиньскі, Джузеппе Пеццеллою та Себастьяном Валюкевічем.

Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів за Дженоа 25 матчів, в яких забив 3 м'ячі і віддав 2 асисти. Коваленко у 12 поєдинках за Емполі оформив 2 голи і 1 результативну передачу.

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