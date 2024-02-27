Жена полузащитника сборной Украины дала понять, что война в Украине серьёзно отразилась на психологическом состоянии Руслана – несмотря на это, он находит в себе силы играть в одном из самых сложных чемпионатов Европы. В последнем матче с Удинезе полузащитник Дженоа получил только 12 минут игрового времени.

Дженоа с роскошным голом разбила Удинезе – Малиновский получил крохи времени, "грифоны" почти выполнили задачу на сезон

"Знаю, через что ты проходишь, особенно в эти два года. Когда ты выходишь на поле и отдаёшь все свои эмоции и силы людям, которые тебя поддерживают. Я тебя очень люблю, ты мой чемпион", – написала Роксана Малиновская в Instagram и опубликовала фото своего мужа с флагом Украины после матча Дженоа – Удинезе (2:0).