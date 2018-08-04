Милевский впервые прокомментировал уход из Динамо Брест – резкое заявление экс-форварда сборной Украины

Экс-форвард Динамо Бреста Артем Милевский прокомментировал свой уход из клуба.

"Уход из брестского Динамо случился более двух недель назад, поэтому эмоции улеглись, и сейчас я готовлюсь на базе своей старой и любимой школы Смена под руководством Татьяны Ловец. Все уже забыто. Жду, когда решится вопрос с новой командой.

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Продолжу ли я играть в Беларуси или нет, покажут ближайшие дни, неделю. Думаю, с Сашей мы скоро определимся. Мы с ним всегда на связи.

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Правду о моем уходе знают все игроки футбольного клуба Динамо. Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что тренер с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то. Но, честно говоря, Бог ему судья.

Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи – это, считаю, просто недопустимо. Брать и убирать лидеров команды... При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии Лейпцига. И приходить, говорить, что он тренер, что что-то натренировал – это бестактность. А по отношению к людям – просто некрасиво.

Должно быть уважение к работе, которую ты выполнил. Пришел в команду, когда Динамо шло двенадцатым, и в итоге занял четвертое, выиграл Суперкубок и Кубок у БАТЭ. Ну, элементарное человеческое уважение ведь должно быть. А так туда-сюда – до свидания. И тебе ни спасибо, ни пожалуйста. Это просто кошмар", – цитирует Милевского Tribuna.