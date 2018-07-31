Милевский имеет предложения из России и Бельгии, – Панков

Агент форварда Артема Милевского Александр Панков рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры украинца.

"У нас не было разговора по поводу БАТЭ и Динамо Минска. В последнее время в СМИ появлялись слухи о возможном переходе Артема в минское Динамо, но пока нам не поступало никакого официального предложения ни от БАТЭ, ни от минского Динамо. Когда расторгали контракт с брестским Динамо, я говорил, что мы готовы рассматривать любые интересные предложения, но, повторюсь, пока никаких официальных контактов с БАТЭ и минским Динамо не было. Сейчас мы рассматриваем конкретные варианты, которые уже есть у нас на руках.

Милевский намекнул на переход в новый клуб – но это не точно

Предложения, которые были у нас, актуальны до сих пор. Сейчас Артемом заинтересовалось еще два клуба: один из российской Премьер-лиги, другой – из чемпионата Бельгии. Пока просто рассматриваем эти варианты. Сейчас Милевский в Украине, тренируется каждый день и находится в хорошей физической форме. Мы постоянно на связи, думаю, скоро определимся с его будущим.

Милевский со скандалом покинул Динамо Брест – причины, реакция и варианты для дальнейшей карьеры форварда

Нет какой-то категорической позиции по поводу БАТЭ. Все прекрасно знают, что Артем принес два титула бресткому Динамо в матчах против БАТЭ. Возможно, было бы интересно посмотреть на него в Борисове, но, повторюсь, пока все это лишь слухи", – цитирует Панкова Tribuna.com.