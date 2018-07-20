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Милевский со скандалом покинул Динамо Брест – причины, реакция и варианты для дальнейшей карьеры форварда

23:00 7 Читати українською
Милевский со скандалом покинул Динамо Брест – причины, реакция и варианты для дальнейшей карьеры форварда
Артем Милевский / фото: ФК Динамо Брест

Артем Милевский остался без клуба – после довольно успешного периода в Динамо Брест клуб решил попрощаться с нападающим. "Футбол 24" пытается выяснить причины ухода экс-нападающего сборной Украины и возможные варианты продолжения карьеры Артема.

Что случилось?

Динамо Брест довольно неожиданно, на первый взгляд, решило прекратить сотрудничество с Артемом Милевским. Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон, причем причину такого решения ни клуб, ни игрок не сообщили.

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По информации белорусских СМИ, Милевский и еще один игрок Динамо Гаврилович регулярно нарушали режим. Однако в то же время Гаврилович был капитаном команды, а Милевский – основным форвардом и лучшим ассистентом Динамо Брест. Экс-игрок сборной Украины еще не так давно забивал в финале Кубка Беларуси и приносил победу своей команде над БАТЭ. Очевидно, что даже если нарушение режима и действительно случались, то вряд ли существенно влияли на форму футболистов.

Реакция болельщиков

Мысли фанатов Динамо Брест и не только по данной ситуации разделились. Фан-клуб белорусского клуба выдвинул две основные версии причины ухода Милевского.

Первая – форвард не нашел общего языка с новым тренером Алексеем Шпилевским. По одной из версий, в одном из матчей Милевский возмутился решением тренера заменить его и в нелицеприятной форме высказал свою позицию. Якобы именно после этого эпизода будущее Милевского в команде был предрешено.

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Другая версия – Милевский с одноклубниками банально "загуляли", что и вызвало решение Динамо Брест попрощаться с украинским форвардом и еще одним игроком.

Интересно, что большинство фанатов Динамо Брест приняли сторону игроков, что подтверждают результаты соответствующего опроса. Интересно, что в то же время болельщики осознают, что Милевский и компания вполне могли действительно нарушать режим. Правда, относятся к этому довольно толерантно.

Часть болельщиков, правда в меньшем количестве, раскритиковали футболистов, обвинив их в ухудшении атмосферы в коллективе.

Что дальше?

Как уже отметил в комментарии "Футбол 24" агент Милевского Александр Панков, форвардом уже интересуются два клуба, которые играют в квалификации Лиги Европы.

Также агент допускает вариант продолжения Артемом карьеры в Беларуси в случае получения достойного предложения. Вариант с возвращением в Украину является малореальным, поскольку здесь Милевский может выступать исключительно за Динамо (слова Панкова), поэтому других вариантов из УПЛ форвард рассматривать не будет. Вероятно, вскоре мы все же увидим 33-летнего Милевского в другом европейском чемпионате.

Хотя, интересным является тот факт, что наставник Динамо Александр Хацкевич уже длительное время подчеркивает необходимость подписания форварда, поскольку в Динамо после ухода Хлебаса, Мбокани и Мораеса остался лишь Артем Беседин и молодой Русин. Возможно, Милевский в роли свободного агента – то, что надо?

Конечно, все прекрасно понимают, что сейчас подобный вариант развития событий выглядит если не фантастическим, то точно маловероятным, но если пофантазировать – возможно, гипотетическое возвращение Милевского в Динамо повысило бы интерес к УПЛ хотя бы частично?

Сам Артем в своем Инстаграм поблагодарил уже экс-одноклубников за совместные выступления и пожелал успехов в будущем. Без намеков на то, где продолжит карьеру.

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