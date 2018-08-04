Мілевський вперше прокоментував відхід з Динамо Брест – різка заява екс-форварда збірної України

Екс-форвард Динамо Бреста Артем Мілевський прокоментував свій відхід з клубу.

"Відхід з брестського Динамо трапився більше ніж два тижні тому, тому емоції вляглися, і зараз я готуюся на базі своєї старої і улюбленої школи Зміна під керівництвом Тетяни Ловець. Все вже забуто. Чекаю, коли вирішиться питання з новою командою.

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Чи продовжу я грати в Білорусі чи ні, покажуть найближчі дні, тиждень. Думаю, з Сашком ми скоро визначимося. Ми з ним завжди на зв'язку.

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Правду щодо мого відходу знають всі гравці футбольного клубу Динамо. Всі знають правду. Можна запитати у будь-якої людини, і тобі скажуть, яка ситуація була, що тренер з першого дня перебування в Бресті хотів мене прибрати з команди. Чимось я йому не подобався. Може, боявся мене. Боявся, що у мене великий авторитет. Може, ще щось. Але, чесно кажучи, Бог йому суддя.

Приходити в команду в 30 років і творити такі речі – це, вважаю, просто неприпустимо. Брати і прибирати лідерів команди... При цьому людина прийшла з нізвідки. Тренував до цього в академії Лейпцига. І приходити, говорити, що він тренер, що щось натренував – це безтактність. А по відношенню до людей – просто негарно.

Має бути повага до роботи, яку ти виконав. Прийшов в команду, коли Динамо йшло дванадцятим, і в підсумку посіла четверте, виграв Суперкубок і Кубок у БАТЕ. Ну, елементарне людське повагу адже має бути. А так туди-сюди – до побачення. І тобі ні спасибі, ні будь ласка. Це просто кошмар", – цитує Мілевського Tribuna.