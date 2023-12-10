Бывший нападающий Динамо Артем Милевский уже не может сходить в заведение незамеченным.

Журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале обнародовал фотографии Артема Милевского в одном из киевских суши-баре (в комментариях отметили, что это заведение Chiba).

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Напомним, 38-летний Милевский имел серьезные проблемы со здоровьем, но товарищи уговорили его согласиться на лечение, которое оплатил Игорь Суркис. Именитый нападающий провел в структуре Динамо 11 лет (2002-2013).

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