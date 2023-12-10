Колишній нападник Динамо Артем Мілевський вже не може сходити до закладу непоміченим.

Журналіст Володимир Звєров у своєму Telegram-каналі оприлюднив світлини Артема Мілевського в одному з київських суші-барів (у коментарях зазначили, що це заклад Chiba).

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Екс-нападник Динамо в Instagram різко відреагував на такий інтерес до приватного життя: "Володя!! Не сидиться вдома у неділю?".

Нагадаємо, 38-річний Мілевський мав серйозні проблеми зі здоров'ям, але товариші вмовили його погодитися на лікування, яке оплатив Ігор Суркіс. Іменитий нападник провів у структурі Динамо 11 років (2002-2013).

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