Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский делает уверенные шаги к возвращению к нормальной жизни.

Несколько месяцев назад Милевского пришлось госпитализировать. Результатом этого стала затяжная депрессия, которую Артем пытался подавить спиртным. К счастью, друзьям удалось уговорить его обратиться за квалифицированной помощью.

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"После прохождения комплексной реабилитации от алкоголизма в одной из столичных клиник экс-игрок сборной похудел на 20 килограммов, а главное – он теперь не пьет. Милевского закодировали", – утверждает Sport.ua со ссылкой на собственные источники.

Напомним, ранее сообщалось, что средства на лечение Милевского давал президент Динамо Игорь Суркис. Кроме того, после окончательного завершения реабилитации Артема ждут на работе в киевском клубе.

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