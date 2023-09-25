Александр Алиев, товарищ Артема Милевского и экс-партнер по Динамо и сборной Украины, рассказал о состоянии своего "кента".

"Слава Богу, удалось положить Милевского в больницу. Он уже в течение 5 дней там.

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Состояние его, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются. Хочу выразить большую благодарность киевскому Динамо и Игорю Суркису. Он полностью взял на себя все расходы.

Я буду сообщать, как будет складываться ситуация. Я постоянно заезжаю к Артему в больницу и навещаю его", – сообщил Алиев в сториз на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Милевский на некоторое время исчез из медийного пространства. Его недавнее появление шокировало болельщиков – Артем набрал вес и визуально имеет серьезные проблемы со здоровьем. Спасать экс-звезду сборной Украины собралась звездная компания (Евгений Селезнев, Александр Алиев, Игорь Суркис и другие), однако Милевский не хотел идти на контакт и игнорировал все попытки ему помочь. Наконец-то скандального экс-форварда удалось госпитализировать.

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