"Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют. У меня был разговор с Игорем Суркисом, я ему говорю: "Михайлович, ну ты скажи им, пусть выпьют". Но они и пить не умеют.

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Мы пили, но ведь и играли, а сейчас у них вот это все: приставки, контрстрайки, контрчто-то там. Уровень молодежи сейчас такой.

Посмотрите еврокубки. Динамо выходит – 0, Шахтер выходит – 0. Проигрываем всем. Про Лигу чемпионов мы вообще закрыли рот, если мы в Лиге конференций не можем ничего показать", – сказал Алиев в интервью YouTube-каналу Ксенії Больбот.

Напомним, в свое время Александр вместе с Артемом Милевским считались главными нарушителями режима. Президенту Динамо Игорю Суркису даже приходилось устраивать слежку за игроками и неоднократно штрафовать на кругленькие суммы.

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