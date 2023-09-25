Олександр Алієв, товариш Артема Мілевського і екс-партнер по Динамо та збірній України, розповів про стан свого "кента".

"Слава Богу, вдалось покласти Мілевського до лікарні. Він вже протягом 5 днів там.

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Стан його, звісно, дуже важкий. Але нічого, лікарі борються. Хочу висловити велику вдячність київському Динамо та Ігорю Суркісу. Він повністю взяв на себе всі видатки.

Я буду повідомляти, як складатиметься ситуація. Я постійно заїжджаю до Артема у лікарню і навідую його", – повідомив Алієв у сторіз на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Мілевський на певний час зник з медійного простору. Його нещодавня поява шокувала вболівальників – Артем набрав вагу і візуально має серйозні проблеми зі здоров'ям. Рятувати екс-зірку збірної України зібралась зіркова компанія (Євген Селезньов, Олександр Алієв, Ігор Суркіс та інші), однак Мілевський не хотів йти на контакт і ігнорував всі спроби йому допомогти. Нарешті скандального екс-форварда вдалось ушпиталити.

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