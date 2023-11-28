Милевский троллингом поздравил Яремчука с днем рождения: "У меня ты забиваешь"
Артём Милевский возвращается к привычному чувству юмора и хорошему настроению.
Бывший нападающий Динамо и сборной Украины поздравил Романа Яремчука, который 27 ноября отпраздновал свой 28-й день рождения.
"Милевский был в коме": Алиев рассказал о состоянии экс-звезды Динамо
"Друже, с дн тебя. У меня ты забиваешь. Все будет хорошо, не обращай внимания", – написал Милевский и добавил фото, как он забивает Яремчуком на игровой приставке.
Оба нападающих сейчас переживают не лучшие времена. Милевский испытывал серьезные проблемы со здоровьем и был вынужден согласиться на лечение. У Яремчука трудности на футбольном поле – в последний раз он забивал 3 месяца назад, еще когда выступал за Брюгге.
Неожиданная оценка Яремчука: валенсийские СМИ вынесли вердикт украинцу за 12 минут против Сельты