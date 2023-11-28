Бывший нападающий Динамо и сборной Украины поздравил Романа Яремчука, который 27 ноября отпраздновал свой 28-й день рождения.

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"Друже, с дн тебя. У меня ты забиваешь. Все будет хорошо, не обращай внимания", – написал Милевский и добавил фото, как он забивает Яремчуком на игровой приставке.

Оба нападающих сейчас переживают не лучшие времена. Милевский испытывал серьезные проблемы со здоровьем и был вынужден согласиться на лечение. У Яремчука трудности на футбольном поле – в последний раз он забивал 3 месяца назад, еще когда выступал за Брюгге.

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