Колишній нападник Динамо і збірної України привітав Романа Яремчука, який 27 листопада відсвяткував свій 28-й день народження.

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"Друже, з дн тебе. У мене ти забиваєш. Все буде добре, не звертай уваги", – написав Мілевський і додав фото, як він забиває Яремчуком на ігровій приставці.

Обидва нападники зараз переживають не найкращі часи. Мілевський мав серйозні проблеми зі здоров'ям і був змушений погодитися на лікування. У Яремчука труднощі на футбольному полі – востаннє він забивав 3 місяці тому, ще коли виступав за Брюгге.

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