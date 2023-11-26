Валенсия не сумела обыграть Сельту в 14 туре Ла Лиги. Роман Яремчук начал матч на скамье запасных, однако получил хорошую прессу.

У Яремчука был момент на последних минутах

"Летучие мыши" расписали сухую ничью с командой Рафы Бенитеса, потеряв шанс вернуться в зону еврокубков. Роман Яремчук уже традиционно начал на скамье запасных, заменив своего конкурента Уго Дуро в конце игры. Правда, этого оказалось достаточно, чтобы превзойти основного форварда "летучих мышей".

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Ведущее валенсийское издание Seperdeporte оценило 12 минут Яремчука в 5,5 балла. В то время как Дуро и еще 8 игроков Валенсии получили пятерки. Высшими баллами после слабого матча "лос чес" могут похвастаться Паулиста, Тьерри, Москера (у всех по 7), капитан Гайя и Фран (6), а также юный Ярек (6,5).

Plaza Deportiva тоже поставила нашему нападающему 5,5 балла. "Он был активен на последних минутах", – отмечает издание. Уго Дуро довольствовался пятеркой.

Следующий матч Валенсия проведет в субботу, 2 декабря. Яремчук приедет в гости к Жироне Довбика и Цыганкова.

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