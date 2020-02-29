Милевский: Суркис подошел ко мне и п*зданул

Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский, который сейчас защищает цвета брестского Динамо, вспомнил об инциденте с Денисом Олейником в одном из ночных клубов Киева.

"Михалыч Суркис (Игорь Суркис – президент Динамо – прим.) приезжает на базу и ко мне бежит: "Бл*дь, ты вообще охр*нел уже". Ну, как всегда. Что-то подошел ко мне, п*зданул.

Милевский: Прихожу на яхту к Тудору в 9:30, а он заказывает каждому два по сто виски

Я ему в ответ, что-то сказал, не помню. Потом говорю: "Все, короче. Раз такая херня, или вы извиняйтесь, или что, но так не пойдет". Он мне: "Да ты алкоголик, вы бухаете. Этого (Олейника – прим.) повязали вчера. Думаешь, я ничего не знаю?".

В результате, как обычно все – полтишочек (штраф в 50 тысяч долларов – прим.). Как обычно. Звоню потом Олейнику, говорю: "Идем обедать". Он смеется", – рассказал Милевский на своем YouTube-канале "Миля".

Напомним, в 2008 году Милевский и Олейник, который выступал тогда за киевский Арсенал, в ночном клубе "Патипа" поссорились с одной из посетительниц. Олейник даже ударил девушку. Как следствие, был вызван наряд милиции. Но через несколько дней футболист и девушка подали еще одно заявление, заверив, что претензий друг к другу не имеют.

"Супряга – відродження" або "Гарного вечора, Ігоре Циганику": реакція соцмереж на фіаско Динамо з СК Дніпро-1