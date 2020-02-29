Милевский: Суркис подошел ко мне и п*зданул

Я ему в ответ, что-то сказал, не помню. Потом говорю: "Все, короче. Раз такая херня, или вы извиняйтесь, или что, но так не пойдет". Он мне: "Да ты алкоголик, вы бухаете. Этого (Олейника – прим.) повязали вчера. Думаешь, я ничего не знаю?".
В результате, как обычно все – полтишочек (штраф в 50 тысяч долларов – прим.). Как обычно. Звоню потом Олейнику, говорю: "Идем обедать". Он смеется", – рассказал Милевский на своем YouTube-канале "Миля".
Напомним, в 2008 году Милевский и Олейник, который выступал тогда за киевский Арсенал, в ночном клубе "Патипа" поссорились с одной из посетительниц. Олейник даже ударил девушку. Как следствие, был вызван наряд милиции. Но через несколько дней футболист и девушка подали еще одно заявление, заверив, что претензий друг к другу не имеют.