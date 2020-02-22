toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА

Милевский: Прихожу на яхту к Тудору в 9:30, а он заказывает каждому два по сто виски

14:44 204 Читати українською
Милевский: Прихожу на яхту к Тудору в 9:30, а он заказывает каждому два по сто виски
Артем Милевский / Фото из открытых источников

Экс-форвард киевского Динамо Артем Милевский вспомнил, как отдыхал с бывшим тренером Хайдука Игорем Тудором.

"В один прекрасный день в июне Тудор говорит мне: "Миля, я уже не тренер команды, буду уходить. У меня есть яхта в Хорватии, поехали покатаемся". Классные были сутки. Он мне сказал, что встречаемся в 9:30 на пирсе. Я говорю, что вопросов нет. Спросил, может, взять что-то нужно? Тудор говорит: "Ничего не бери".

Милевский: Смотрю с балкона – мой Maserati горит

В итоге прихожу на этот пирс. Там сидит он и еще один тренер. Его помощник. Думал, будем заказывать кофе, а Тудор заказывает каждому два по сто виски. Это в 9:30 утра. Как за такого тренера не играть? Как за такого тренера не выпить! На самом деле было круто. Поплавали по островам, вернулись поздно", – рассказал Милевский на своем YouTube-канале "Миля".

Напомним, Артем защищал цвета хорватского Хайдука в 2014-2015 гг. Игор Тудор возглавлял сплитский клуб с 2013 по 2015 гг.

Динамо і Ребров від нього відмовилися: чому для Вісенте Гомеса настав момент істини

blog_ava
Дуелунд: Я жил в аду в течение года
10:26
406
Теги
Видеоновости Игор Тудор Игор Тудор Артем Милевский Артем Милевский Хайдук Хайдук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Динамо Киев
17:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук