Мілевський: Суркіс підійшов до мене і п*зданув 

Екс-форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський, який нині захищає кольори брестського Динамо, пригадав про інцидент з Денисом Олійником в одному з нічних клубів Києва.

"Міхалич Суркіс (Ігор Суркіс – президент Динамо – прим.) приїжджає на базу і до мене біжить: "Бл*дь, ти взагалі охр*нів вже". Ну, як завжди. Щось підійшов до мене, п*зданув.

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Я йому у відповідь, щось сказав, не пам'ятаю. Потім кажу: "Все, коротше. Раз така х*рня, або ви просіть вибачення, або що, але так не піде". Він мені: "Та ти алкоголік, ви бухаєте. Цього (Олійника – прим.) пов'язали вчора. Думаєш, я нічого не знаю?".

В результаті, як зазвичай все – "полтішочек" (штраф у 50 тисяч доларів – прим.). Як зазвичай. Дзвоню потім Олійнику, кажу: "Йдемо обідати". Він сміється", – розповів Мілевський на власному YouTube-каналі "Міля".

Нагадаємо, у 2008 році Мілевський і Олійник, який виступав тоді за київський Арсенал, у нічному клубі "Патіпа" посварилися з однією з відвідувачок. Олійник навіть вдарив дівчину. Як наслідок, був викликаний наряд міліції. Але через кілька днів футболіст і дівчина подали ще одну заяву, запевнивши, що претензій один до одного не мають.

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