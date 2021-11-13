"Составим символическую сборную России, Украины и Беларуси. Кто будет вратарем? Там будут только украинцы. Ну и белорусы еще. Будет ли хотя бы один россиянин, например Головин? Нет.

"Сборная Украины вас закроет": Милевский убежден, что "сине-желтые" легко победят Россию

Самый сильный российский игрок? Давайте я скажу не самый сильный, а как личность – Джикия из Спартака защитник. Как личность. Мне нравится лидерство и то, как он ведет себя на футбольном поле. У Джикии есть харизма и лидерские качества, а остальные... Азмун (иранский форвард Зенита – прим.) не из России?" – отметил Милевский в программе Коммент.Шоу.

Напомним, Артем объявил о завершении карьеры 23 сентября, записав трогательный видеоролик на своем YouTube-канале. Скандальный форвард находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах, а последним клубом Милевского был Минай.

"Принял ли бы предложение Шахтера? Никогда". Артем Милевский в цитатах