"Складемо символічну збірну Росії, України та Білорусі. Хто буде воротарем? Там будуть лише українці. Ну і білоруси ще. Чи буде хоча б один росіянин, наприклад Головін? Ні.

"Збірна України вас закриє": Мілевський переконаний, що "синьо-жовті" завиграшки переможуть Росію

Найсильніший російський гравець? Давайте я скажу не найсильніший, а як особистість – Джикія зі Спартака захисник. Як особистість. Мені подобається лідерство і те, як він веде себе на футбольному полі. У Джикиї є харизма і лідерські якості, а решта... Азмун (іранський форвард Зеніта – прим.) не з Росії?" – зазначив Мілевський у програмі Коммент.Шоу.

Нагадаємо, Артем оголосив про завершення кар'єри 23 вересня, записавши зворушливий відеоролик на своєму YouTube-каналі. Скандальний форвард перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках, а останнім клубом Мілевського був Минай.

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах