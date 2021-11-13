Мілевський склав єдину збірну України, Росії та Білорусі: "Там будуть лише українці. Ну і білоруси ще"
Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський підколов збірну Росії щодо рівня гравців.
"Складемо символічну збірну Росії, України та Білорусі. Хто буде воротарем? Там будуть лише українці. Ну і білоруси ще. Чи буде хоча б один росіянин, наприклад Головін? Ні.
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Найсильніший російський гравець? Давайте я скажу не найсильніший, а як особистість – Джикія зі Спартака захисник. Як особистість. Мені подобається лідерство і те, як він веде себе на футбольному полі. У Джикиї є харизма і лідерські якості, а решта... Азмун (іранський форвард Зеніта – прим.) не з Росії?" – зазначив Мілевський у програмі Коммент.Шоу.
Нагадаємо, Артем оголосив про завершення кар'єри 23 вересня, записавши зворушливий відеоролик на своєму YouTube-каналі. Скандальний форвард перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках, а останнім клубом Мілевського був Минай.
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