Бывший нападающий Динамо Артем Милевский поделился мнениями о возможном противостоянии между Украиной и Россией на футбольном поле.

"Сборная Украины вас закроет. Имею в виду, в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, это чуть другое. Если бы разрешили играть в одной группе, во было бы", – поделился Милевский в программе Коммент.Шоу.

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Отметим, что сборная Украины только дважды в своей истории встречалась с Россией – в активе "сине-желтых" 1 победа и 1 ничья в противостоянии с россиянами.

Напомним, Артем объявил о завершении карьеры 23 сентября, записав трогательный видеоролик на своем YouTube-канале. Скандальный форвард находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах, а последним клубом Милевского был Минай.

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