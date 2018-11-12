Милевский считает, что Динамо играет в "обычный детский футбол"

Экс-нападающий киевского Динамо Артем Милевский поделился впечатлениями от игры "бело-синих".

"Я бы с удовольствием вернулся, я люблю болельщиков, люблю Киев. Но это маловероятно. Команда молодая, никого не знаю, кроме Гармаша, Морозюка, Сидорчука. Такое впечатление, что прошло лет 20. Все ребята молодые, необычно их видеть в динамовских футболках .

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Честно, какая детвора играет, молодежь. Мы играли во взрослый футбол, мужской. Они играют в какой-то детский футбол, обычный, без идеи. Мне не очень понятно, почему один нападающий в Динамо, Беседин. Если нет Беседина, то впереди играть некому", – сказал Милевский в эфире программы "Профутбол".

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