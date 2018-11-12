Мілевський вважає, що Динамо грає в "звичайний дитячий футбол"

Екс-нападник київського Динамо Артем Мілевський поділився враженнями від гри "біло-синіх".

"Я б із задоволенням повернувся, я люблю уболівальників, люблю Київ. Але це малоймовірно. Команда молода, нікого не знаю, крім Гармаша, Морозюка, Сидорчука. Таке враження, що пройшло років 20. Всі хлопці молоді, незвично їх бачити в динамівських футболках.

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Чесно, якась дітвора грає, молодь. Ми грали у дорослий футбол, чоловічий. Вони грають в якийсь дитячий футбол, звичайний, без ідеї. Мені не дуже зрозуміло, чому один нападник в Динамо, Бєсєдін. Якщо немає Бєсєдіна, то попереду грати нікому", – сказав Мілевський у ефірі програми "Профутбол".

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