Леоненко назвав гравців Динамо "дівчатками"

Екс-нападник Динамо Віктор Леоненко незадоволений словами Хацкевича про те, що його гравців треба менше критикувати, а негатив спрямовувати на нього.

"Я думаю, потрібен інший вид спорту. Що, дівчата чи що? Не хвалити їх...

Хацкевич: Гравців треба і критикувати, і хвалити, бо вони ображаються, негатив краще спрямовуйте на мене

Якщо ти помиляєшся, повинен відповідати. Причому дивитися в очі і говорити. Я образився, я в кущах, я в будиночку, так чи що?

Я буду більше хвалити Хацкевича, він хоч футболіст був. А тут ми поки нічого не бачимо, крім пари зірок.

Не футболісти, а дівчатка, тому що ображаються. На скривджених знаєте що возять?", – сказав він в ефірі програми "Великий футбол".

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