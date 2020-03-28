Милевский рассказал, как борются с коронавирусом в Беларуси – местный чемпионат не закрыли

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский скучает из-за пандемии и удивляется, почему только чемпионат Беларуси продолжает функционировать.

"Особо ничем не занимаюсь, смотрю передачи, фильмы, сериалы. Скучно, конечно. Смотрю сейчас все серии о Джеймсе Бонде. Весь мир на карантине. Опасаюсь я, и все ребята, которые у нас. Все принимаем какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится.

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Поскольку у нас еще не остановили футбол, тренируемся на базе, поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Готовимся здесь.

Неудивительно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Продолжаем играть.

Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, несмотря ни на что и продолжаем свое дело. Все вместе. Как-то так", – сказал Милевский в интервью YouTube-каналу Трендець.

Напомним, чемпионат Беларуси остается единственным турниром в Европе, который продолжает функционировать несмотря на пандемию коронавируса. В местном первенстве продолжается второй тур.

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