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Милевский забил дебютный гол в сезоне – Динамо Брест одолело Слуцк, тревожный сигнал для Хачериди

13:52 166 Читати українською
Милевский забил дебютный гол в сезоне – Динамо Брест одолело Слуцк, тревожный сигнал для Хачериди
Милевский забил гол – Динамо Брест празднует победу / ФК Динамо Брест

Динамо Брест победило Слуцк во 2-м туре чемпионата Беларуси. Артем Милевский отметился голом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 2 тур

Слуцк – Динамо Брест – 0:1

Гол: Милевский, 19

Матч и онлайн-трансляция Слуцк – Динамо Брест стартовал в 12:00. Напомним, Беларусь остается единственным чемпионатом в Европе, где все еще играют в футбол несмотря на пандемию коронавируса. При этом матчи проходят в присутствии болельщиков.

В предыдущем туре команда Милевского и Ко не смогла обыграть новичка элитного дивизиона Беларуси, а вот Слуцк победил Славию и на момент начала игры опережал действующего чемпиона в турнирной таблице. В стартовом составе Динамо вышли украинцы Артем Милевский и Александр Нойок, а вот Евгений Хачериди второй тур подряд не попал даже в заявку. В последний раз бывший защитник киевского Динамо выходил на поле в официальном матче еще в ноябре 2018 года...

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Поединок начался в довольно низком темпе, а уже на 8-й минуте гости открыли счет – Савицкий эффектно перебросил голкипера. Впрочем, перед тем раздался свисток арбитра – офсайд. Неплохой шанс упустил Нойок, неудачно исполнивший штрафной метров с 27-ти – мяч прошел мимо нижнего угла.

Моментов во встрече практически не было, но на 19-й минуте Динамо Брест все же забило, а автором гола стал Артем Милевский. Гости заработали право на штрафной с правого фланга, который исполнил Элис Бакай (экс-игрок Черноморца, к слову). После его подачи Нойок пытался пробить головой, но лишь продлил полет мяча, где Милевский вовремя оказался там, где нужно, и поразил ворота. Первый гол экс-динамовца в 2020 году.

Свой шанс был и у Слуцка. После подачи с фланга мяч попал в колено игроку хозяев, который находился буквально в трех метрах от ворот, после чего вылетел за пределы поля. Мог быть курьезный гол. В конце концов, первая 45-минутка завершилась минимальной победой брестского Динамо.

Второй тайм начался с атак гостей. Бакай упал в штрафной и просил пенальти – бесполезно. Попытался обострить Милевский, отдал разрезной пас на Лаптева, но тот не сумел пробить. Слуцк ответил неточным ударом Сердюка с линии штрафной. А вот дальний выстрел Бакая был куда опаснее – голкипер совершил эффектный сейв, а после подачи углового Кики не сумел подставить голову, хотя находился в хорошей позиции.

Едва не ошибся вратарь Динамо, который рисковал потерять мяч вблизи собственных ворот – обошлось. Спустя несколько минут неудачный пас назад отдал и Кики, но Сердюк выпустил мяч за пределы поля. На 79-й минуте Милевский, который был одним из самых заметных на поле, был заменен, а Нойок доиграл до финального свистка. На последних минутах Слуцк мог спастись от поражения, но мяч после рикошета попал в перекладину ворот.

В итоге – закономерная победа Динамо Брест, которая стала для Милевского и партнеров первой в чемпионате. Подопечные Сергея Ковальчука набрали 4 очка и поднялись на 3 место в таблице. Слуцк опустился на 4 позицию, имея в активе 3 пункта.

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