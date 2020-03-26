Малиновский в авангарде Аталанты – GdS оценила дебютный сезон украинца в Серии А

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вполне успешно проводит свой первый сезон в итальянской Серии А.

Мировой футбол буквально парализован пандемией коронавируса. Национальные чемпионаты приостановлены, Евро-2020 и летние Олимпийские игры перенесены на следующий год. Все ждут позитивных новостей. Надежда на возобновление сезона еще живет в сердцах болельщиков и особенно футбольных чиновников. Клубы готовы играть, как только дадут "зеленый свет", но дадут ли его – сказать сложно.

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Эксперты уже подсчитали, если не вернуться к игре до середины мая, то текущий сезон доиграть не удастся. Готовятся к такому варианту и в УЕФА, где уже разработали 8 разных сценариев, в зависимости от прогресса коронавируса. В Серии А уже появились конфликты. В эпицентре – президент Лацио Клаудио Лотито. "Орлы" проводят самый успешный сезон за очень длительное время, поэтому будет очень обидно, если все это окажется напрасным. Однако много команд лиги склоняются, что сезон стоит окончательно отменить. Итальянская пресса утверждает, что в этом лагере не только середняки, но и Интер с Ювентусом. В то же время, La Gazzetta dello Sport не стала ждать официальных решений и уже подводит свои традиционные итоги сезона для всех команд.

Аталанта получила от авторитетного издания солидные 8,5 баллов. Отмечается, что бергамаски до остановки чемпионата занимали четвертое место в турнирной таблице Серии А, а в Лиге чемпионов сумели пробиться в 1/4 финала, деклассировав Валенсию. Команда Джан Пьеро Гасперини подтвердила свои прошлогодние достижения и даже достигла прогресса. Интересно, что ни один из игроков "нерадзурри" не получил оценку меньше 6.5. Однако нас, прежде всего, интересует Руслан Малиновский.

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Украинец перебрался в Бергамо прошлым летом из бельгийского Генка, с которым, кстати, стал чемпионом. 14 миллионов евро компенсации не убедили Гасперини в том, что Малиновский должен играть в стартовом составе. Фактически хавбек так и не стал игроком основы, но выполнял в команде важную миссию, выходя на замены. За 9 месяцев в Италии Руслан 31 раз выходил на поле, сыграв 1270 минут (43% от всего возможного времени в игре). Этого хватило, чтобы записать себе в актив 5 голов и 3 результативные передачи. La Gazzetta dello Sport ставит украинцу 7 баллов и так описывает его игру: "Непосредственное влияние на результат, хорошее чувство гола. Недостаток: слишком много потерь, но всегда ищет нестандартные варианты".

Также отметим, что только семь игроков Аталанты получили оценки выше, чем Малиновский, это Гомес (8,5), Иличич (9), Пашалич (8), Госенс ​​(8,5), Де Рон (8), Джимсити (8, 5), Голлини (7,5). Оним словом, дебютный сезон Руслана в Италии можно считать вполне успешным. Да, он не смог закрепиться в основе, но точно стал важным исполнителем в обойме Гасперини – лучшего тренера Италии 2019 года, между прочим.

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