"Решение было принято давно. Мы понимали, что после Миная это будет конец, но объявили позже. Мне было уже трудно, хотя без футбола скучаю. Эпоха приходит, эпоха уходит. Я не думал, что будет столько комментариев и эмоций от людей. Это приятно.

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Легенда? Легенды – это Шевченко, Ребров, Шовковский. А мы так – после них. Рекорд Селезнева? Я как раз говорил с Жекой. Спросил – побьет рекорд по голам в чемпионате Украины? Он сказал, что будет трудно, переживает. У меня никогда рекордов особых не было.

Приятно, что Ярмоленко написал с пожеланиями после завершения карьеры. Что дальше? Есть Youtube-канал Миля. И главное для себя выбрать правильный путь теперь. Тренерская работа? Пока нет, но жизнь покажет", – сказал Милевский в программе Профутбол.

Напомним, фанам УПЛ Артем известен своими выступлениями за Динамо, в структуре киевского клуба Миля находился в 2002-2013 годах.

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