Милевский признался, почему решил завершить карьеру – экс-форвард сборной Украины поделился планами на будущее
Экс-нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал свое решение повесить бутсы на гвоздь.
"Решение было принято давно. Мы понимали, что после Миная это будет конец, но объявили позже. Мне было уже трудно, хотя без футбола скучаю. Эпоха приходит, эпоха уходит. Я не думал, что будет столько комментариев и эмоций от людей. Это приятно.
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Легенда? Легенды – это Шевченко, Ребров, Шовковский. А мы так – после них. Рекорд Селезнева? Я как раз говорил с Жекой. Спросил – побьет рекорд по голам в чемпионате Украины? Он сказал, что будет трудно, переживает. У меня никогда рекордов особых не было.
Приятно, что Ярмоленко написал с пожеланиями после завершения карьеры. Что дальше? Есть Youtube-канал Миля. И главное для себя выбрать правильный путь теперь. Тренерская работа? Пока нет, но жизнь покажет", – сказал Милевский в программе Профутбол.
Напомним, фанам УПЛ Артем известен своими выступлениями за Динамо, в структуре киевского клуба Миля находился в 2002-2013 годах.
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