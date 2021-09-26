"Рішення було ухвалено давно. Ми розуміли, що після Миная це буде кінець, але оголосили пізніше. Мені було вже важко, хоча без футболу сумую. Епоха приходить, епоха відходить. Я не думав, що буде стільки коментарів і емоцій від людей. Це приємно.

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Легенда? Легенди – це Шевченко, Ребров, Шовковський. А ми так – після них. Рекорд Селезньова? Я якраз говорив з Жекою. Запитав – поб'єш рекорд за голами в чемпіонаті України? Він сказав, що буде важко, переживає. У мене ніколи рекордів особливих не було.

Приємно, що Ярмоленко написав з побажаннями після завершення кар'єри. Що далі? Є Youtube-канал Міля. І головне для себе обрати правильний шлях тепер. Тренерська робота? Поки що ні, але життя покаже", – сказав Мілевський у програмі Профутбол.

Нагадаємо, фанам УПЛ Артем відомий своїми виступами за Динамо, у структурі київського клубу Міля перебував у 2002-2013 роках.

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