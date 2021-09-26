Мілевський зізнався, чому завершив кар'єру – екc-форвард збірної України поділився планами на майбутнє
Екс-нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський прокоментував своє рішення повісити бутси на цвях.
"Рішення було ухвалено давно. Ми розуміли, що після Миная це буде кінець, але оголосили пізніше. Мені було вже важко, хоча без футболу сумую. Епоха приходить, епоха відходить. Я не думав, що буде стільки коментарів і емоцій від людей. Це приємно.
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Легенда? Легенди – це Шевченко, Ребров, Шовковський. А ми так – після них. Рекорд Селезньова? Я якраз говорив з Жекою. Запитав – поб'єш рекорд за голами в чемпіонаті України? Він сказав, що буде важко, переживає. У мене ніколи рекордів особливих не було.
Приємно, що Ярмоленко написав з побажаннями після завершення кар'єри. Що далі? Є Youtube-канал Міля. І головне для себе обрати правильний шлях тепер. Тренерська робота? Поки що ні, але життя покаже", – сказав Мілевський у програмі Профутбол.
Нагадаємо, фанам УПЛ Артем відомий своїми виступами за Динамо, у структурі київського клубу Міля перебував у 2002-2013 роках.
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