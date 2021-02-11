"Немного переживаю из-за погоды, передают "минус". Мне сказали, что будем играть, поэтому мы готовимся. Должна быть очень ответственная часть сезона. Я понимаю, что тренер пытается пробовать разные схемы и варианты. Против каждой команды будем по-разному играть.

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Посмотрим, как заготовки будут воплощаться в жизнь. У нас с Кобиным нормальный диалог. Где будет лучше играть – там и буду приносить пользу", – поделился Милевский в комментарии Футбол News.

Напомним, нападающий покинул Динамо в сентябре 2013 года, после чего выступал в чемпионате Украины. Возвращение Милевского может случиться в матче 14-го тура УПЛ Минай – Львов.

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