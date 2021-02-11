"Трохи переживаю через погоду, передають "мінус". Мені сказали, що будемо грати, тому ми готуємося. Має бути дуже відповідальна частина сезону. Я розумію, що тренер намагається випробувати різні схеми та варіанти. Проти кожної команди будемо по-різному грати.

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Подивимося, як заготовки будуть втілюватися в життя. У нас із Кобіним нормальний діалог. Де буде краще грати – там і буду приносити користь", – поділився Мілевський у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, нападник покинув Динамо у вересні 2013 року, після чого не виступав у чемпіонаті України. Повернення Мілевського може припасти на матч 14-го туру УПЛ Минай – Львів.

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