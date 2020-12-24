"Я не задумываюсь о своем возрасте. 35 или 36... Чем больше взрослею, тем становлюсь спокойнее. Неконфликтный. 15 лет назад я мог сесть в машину и уехать – в ресторан, еще куда-то. Спал мало. Сейчас у меня совсем другая жизнь, да и засыпаю уже вечером.

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После 30 жизнь становится другой. А любовь к работе у меня всегда была и будет. Буду работать, отдаваться этой команде – я в этом уверен. Контракт с Минаем рассчитан на 1,5 года. Последняя ли это команда в моей карьере? Пожалуй, да. Но никто не знает, что будет в будущем", – цитирует форварда официальный сайт клуба.

Напомним, что Артем Милевский подписал контракт с Минаем в четверг. Первый зимний новичок закарпатцев будет зарабатывать ориентировочно 100 тысяч гривен в месяц.

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