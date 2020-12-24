"Я не задумуюся про свій вік. 35 чи 36… Чим більше дорослішаю, тим більше стаю спокійнішим. Неконфліктний. 15 років тому я міг сісти в машину і поїхати – в ресторан, ще кудись. Спав мало. Зараз в мене зовсім інше життя, та і засинаю вже ввечері.

Мілевський оголосив мету повернення в УПЛ

Після 30 життя стає іншим. А любов до роботи в мене завжди була і буде. Буду працювати, віддаватися цій команді – я в цьому впевнений. Контракт із Минаєм розрахований на 1,5 року. Чи остання це команда в моїй кар'єрі? Мабуть, так. Але ніхто не знає, що буде в майбутньому", – цитує форварда офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Артем Мілевський підписав контракт із Минаєм у четвер. Перший зимовий новачок закарпатців зароблятиме орієнтовно 100 тисяч гривень на місяць.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки