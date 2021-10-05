"Это будет медийная сфера. Трудно заканчивать футбольную карьеру, нужно перестраиваться. Когда играешь, то у тебя все по обычному графику: приезд на базу в Конча-Заспу, тренировки с Алиевым, отъезд домой, обед... Так каждый день.

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В общем, я очень скучаю за этим. Ищу свое направление. Чем быстрее, тем лучше, хочу его найти. Нужно стараться, встречаться и общаться с людьми, что-то делать, а не сидеть дома. Нельзя закрываться в себе. У меня много разных идей. Нужно просто найти состояние своей души", – сказал Милевский в программе "Великий футбол".

Напомним, Артем объявил о завершении карьеры 23 сентября.

"Принял ли бы предложение Шахтера? Никогда". Артем Милевский в цитатах