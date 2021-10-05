"Це буде медійна сфера. Важко закінчувати футбольну кар'єру, потрібно перебудовуватися. Коли граєш, то у тебе все за звичним графіком: приїзд на базу в Конча-Заспу, тренування з Алієвим, від'їзд додому, обід ... Так кожен день.

Мілевський розкритикував поведінку Луческу – екс-зірка Динамо пригадав румуну минуле у Шахтарі

Загалом, я дуже сумую за цим. Шукаю свій напрямок. Чим швидше, тим краще, хочу його знайти. Потрібно намагатися, зустрічатися і спілкуватися з людьми, щось робити, а не сидіти вдома. Не можна закриватися в собі. У мене багато різних ідей. Потрібно просто знайти стан своєї душі", – сказав Мілевський у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Артем оголосив про завершення кар'єри 23 вересня.

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах