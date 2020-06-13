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Милевский пригласил Канделаки на матч Динамо Брест и пообещал раскладушку – раньше у них были интимные отношения

11:25 154 Читати українською
Милевский пригласил Канделаки на матч Динамо Брест и пообещал раскладушку – раньше у них были интимные отношения
Артем Милевский с очаровательной спутницей / Instagram

Нападающий Динамо Брест проиграл спор и вынужден был написать сообщение своей бывшей пассии Тине Канделаки.

Популярный блогер Евгений Савин (КраСава) заставил Милевского написать комментарий под фотографией Тины Канделаки. Ранее нападающий заявлял, что в свое время у него был секс с популярной телеведущей, которая сейчас является генеральным продюсером Матч ТВ.

"Тина, привет. Приглашаю на матч Динамо Брест с моим участием. Раскладушку в моей однушке", – написал Милевский в Instagram.

Заметим, в текущем сезоне Милевский провел за Динамо Брест 20 матчей во всех турнирах. В активе 35-летнего форварда 3 гола и 6 ассистов.

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Теги
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