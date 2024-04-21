– Коли востаннє були в гостях у Динамо?

– Учора (20 квітня, – прим.) я відвідав вечірнє тренування Динамо перед сьогоднішньою грою з Поліссям. Я зателефонував Олександру Шовковському і запитав: "Ви не проти, якщо я приїду? Хочу подивитися тренування і поспілкуватися з хлопцями". Володимирович відповів: "Без проблем. Приїжджай".

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Я погуляв базою, поверхами, зайшов у супермодний новий тренажерний зал. Тепло поспілкувався з хлопцями, із Сергієм Федоровим, Олегом Гусєвим. Наприкінці, хвилини дві, поговорив тет-а-тет із Ванатом. Я дуже радий, що побачився з усіма.

– Що сказали Ванату?

– Що мені дуже сподобався його асист на Буяльського у грі з Минаєм. Класна комбінація. Це нагадало мені наші голи з Алієвим. Класика! Я сказав Ванату: "Ти все зробив правильно. Андрюха Ярмоленко теж любить так грати – віддає і вбігає. Треба просто зачепитися за м'яч".

Плюс я йому підказав декілька хитрощів, але це нехай залишиться між нами. Сподіваюся, проти Полісся він втілить це в життя, заб'є гол і віддасть на Бую і Ярмолу.

– Як думаєте, Ванат зможе повторити вашу кар'єру?

– Повністю мою кар'єру повторювати точно не треба. Ванат – трохи іншого плану гравець, ніж я. Я йому сказав: "У тебе непогано виходить. Тебе повинні боятися захисники у штрафному майданчику, як мене свого часу. До мене навіть доторкнутися боялися, бо це могло обернутися призначенням пенальті".

– Яка ваша думка: Ванат уже переріс УПЛ, він готовий до переходу в європейський чемпіонат?

– Ванату треба ще грати, грати й грати, нарощувати свій клас і рівень. Також потрібно щотижня забивати в чемпіонаті України. Потенціал у нього великий і, дай Бог, у нього все вийде. Я бажаю Ванату тільки успіхів. Зі спілкування видно, що він – хороший малий.

– Ви бачите зараз в Україні другого Мілевського – форварда, який нагадує вас?

– Ні. Усі форварди іншого плану. У того ж Ваната – інша комплекція, він у рази швидший і різкіший за мене. Я більше фактурний, міг притримати м'яч і почати атаку, а Влад більше наконечник.

– Кого ви вважайте найсильнішим форвардом в УПЛ в цю хвилину?

– Як уболівальник Динамо, я назву Ваната. Я хочу, щоб він став найкращим бомбардиром чемпіонату і забивав у кожному турі, – сказав Мілевський у коментарі Sport Express.

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