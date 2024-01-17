Экс-форвард Динамо Артем Милевский рассказал об обысках, которые провела национальная полиция в его доме.

По словам Милевского в его Telegram-канале, все произошло 14 января – к его дому прибыли представители нацполиции.

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"Короче, прилично покошмарили. Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия, нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска", – написал Милевский под одним из фото.

На одном из видео закадровый голос рассказывает, что в дом ворвались, выбив входную дверь. Сейчас Милевский занимается нефутбольной деятельностью, начав стримы на Twitch.

Напомним, за свою футбольную карьеру Артем Милевский выступал за киевское Динамо, цвета которого защищал с 2002 по 2013 год. Также форвард поиграл за ряд зарубежных клубов, а карьеру закончил в Минае.

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