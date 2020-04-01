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Милевский: Мог ли бы я получить "Золотой мяч"? Разве что деревянный какой-то

13:28 62 Читати українською
Милевский: Мог ли бы я получить "Золотой мяч"? Разве что деревянный какой-то
Артем Милевский / фото из соцсетей

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский признал, что до лучших футболистов мира ему очень и очень далеко – даже в лучшие годы карьеры.

"Мог ли бы я получить "Золотой мяч"? Или оказаться хотя бы в топ-10, в топ-100? Ну, может, разве что в топ-1000. Какой "Золотой мяч"? Я деревянный футболист.

У Милевского в голове раньше был патрон или снаряд, – экс-игрок Барселоны

Какой-то "Деревянный мяч", возможно, и взял бы. Какой "Золотой"?", – подытожил 35-летний Милевский в эфире Трендець.

Напомним, в прошлом году бывший форвард киевлян стал чемпионом Беларуси в составе Динамо Брест. На днях он отметился первым голом в текущем сезоне, принес своей команде победу и оказался в символической сборной тура.

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Теги
футбольные курьёзы Мир Артем Милевский Артем Милевский Золотой мяч Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
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