У Милевского в голове раньше был патрон или снаряд, – экс-игрок Барселоны

Бывший белорусский футболист Александр Глеб рассказал о своем отношении к форварду Динамо Брест Артему Милевскому.

"Нравится, как играл и играет Миля. Но в голове раньше был патрон или снаряд, не знаю. Но это его жизнь – как хотел, так и поступал.

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Я к нему с уважением отношусь, но он сам знает, что я сильнее как футболист. Я видел, что он говорил обратное. Миля – актер. Он хороший и талантливый футболист. Успехов ему в том, чтобы доказать, что он лучше.

Для меня он не предатель белорусского футбола. Никто ему не помогал, на футбол его отвели родители, он занимался. Что и кто для него делал? Он уехал, засветился, ему поступило предложение и он принял такое решение. У нас всегда начинают судить, но никто не прошел его путь, никто не знает, что и как было. Я уважаю его решение и не обвиняю", – сказал Глеб в эфире Вацко Live.

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