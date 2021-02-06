"Евгению Хачериди в июле исполнится 34 года. В таком возрасте игроки думают больше о деньгах, чем о славе. У Евгения получилось ни то, ни се. Его последний вариант с Динамо Брест оказался и без денег, и без славы.

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Пришло время подумать о том, как уйти красиво. Не перечеркнуть свое спортивное имя и имидж, которые он зарабатывал долгие годы. Потому что в таком возрасте имидж теряется после пары неудачно сыгранных матчей. Не надо смотреть на Милевского и Селезнева – это не лучшие примеры.

В возрасте Евгения игроки доигрывают на старом техническом багаже. Однако в случае с Хачериди это вряд ли пройдет. Женя не имел хорошей детско-юношеской школы. Фактически, он самородок из Мелитополя. Поэтому с возрастом ему будет труднее, чем другим.

Я не знаю, что может быть после футбольной Беларуси. Разве что Монголия, Кыргызстан или Молдова. Но разве это варианты для Евгения? Ему надо искать работу поближе к родине, больше времени проводить в кругу семьи. Уже сейчас Хачериди должен задуматься о будущем. Он неглупый парень, и должен это понимать", – написал Федорчук в своем блоге в Gazeta.ua.

Напомним, Хачериди недавно стал свободным агентом – Динамо Брест, в котором выступал украинец, пошел на серьезную реорганизацию и попрощался практически со всеми ведущими игроками. Также белорусский клуб задолжал Евгению серьезную сумму. Кроме соседнего первенства Хачериди имеет опыт выступлений за ПАОК и Волынь, а наибольшую часть карьеры провел в киевском Динамо – почти 240 поединков.

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