Уже бывший защитник брестского Динамо Евгений Хачериди подтвердил расторжение контракта с белорусским клубом и рассказал о своих дальнейших планах.

"Я покинул Динамо Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим что будет дальше.

Хачериди покинул Динамо Брест, – СМИ

Пока какой-то конкретики нет. Звонят и мы общаемся на эту тему. Где я склонен продолжить карьеру? Если будет хороший вариант в Украине, команда с амбициями, то почему бы и не вернуться в УПЛ?

Динамо со мной до конца не рассчиталось – они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная. Обещают погасить задолженность. Мы ожидаем, хотим решить вопрос по-хорошему. Пойду ли в суд, если не получится? Все возможно", – сказал Хачериди в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Хачериди перешел в Динамо Брест в января 2020 года года в качестве свободного агента. За белорусский клуб в целом провел 21 матч во всех турнирах. Transfermarkt оценивает украинца в 350 тысяч евро.

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