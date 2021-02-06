"Євгену Хачеріді у липні виповниться 34 роки. У такому віці гравці думають більше про гроші, ніж про славу. У Євгена вийшло ні те, ні се. Його останній варіант з Динамо Брест виявився і без грошей, і без слави.

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Настав час подумати про те, як піти красиво. Не перекреслити своє спортивне ім'я та імідж, які він заробляв довгими роками й працею. Бо в такому віці імідж втрачається після пари невдало зіграних матчів. Не треба дивитися на Мілевського й Селезньова – це не найкращі приклади.

У віці Євгена гравці дограють на старому технічному багажі. Однак у випадку з Хачеріді це навряд чи пройде. Женя не мав хорошої дитячо-юнацької школи. Фактично, він самородок із Мелітополя. Тому з віком йому буде важче, ніж іншим.

Я не знаю, що може бути після футбольної Білорусі. Хіба Монголія, Киргизстан чи Молдова. Але хіба це варіанти для Євгена? Йому треба шукати роботу поближче до батьківщини, більше часу проводити в родинному колі. Вже зараз Хачеріді мусить замислитися про майбутнє. Він недурний хлопець, і має це розуміти", – написав Федорчук у своєму блозі в Gazeta.ua.

Нагадаємо, Хачеріді нещодавно став вільним агентом – Динамо Брест, в якому виступав українець, пішов на серйозну реорганізацію і попрощався практично з усіма провідними гравцями. Також білоруський клуб заборгував Євгену серйозну суму. Окрім сусідньої першості Хачеріді має досвід виступів за ПАОК та Волинь, а найбільшу частину кар'єри провів у київському Динамо – майже 240 поєдинків.

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