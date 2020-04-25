Милевский и Нойок не спасли Динамо Брест от поражения Шахтеру Вернидуба

Состоялся центральный поединок 6-го тура чемпионата Беларуси.

Чемпионат Беларуси, 6-й тур

Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 0:2

Голы: Витус, 25 (аг), Лисакович, 67

Ставки на белорусский футбол увеличились в десятки раз – впечатляющая статистика

Матч выдался очень боевым, команды на двоих нанесли почти 50 ударов. Подопечные Юрия Вернидуба вышли вперед уже на 25-й минуте благодаря автоголу защитника Динамо Максима Витуса.

После перерыва Солигорск закрепил преимущество вторым голом и зафиксировал финальный результат.

За брестскую команду сыграли сразу два украинца – Артем Милевский и Александр Нойок, последний получил желтую карточку.

Победа подняла Шахтер на 11-ю строчку турнирной таблицы, а Динамо Брест приблизилось вплотную к зоне вылета – 14-е место.

Терикони, культ Леніна та тупий ОМОН: куди потрапив Юрій Вернидуб