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Милевский и Нойок не спасли Динамо Брест от поражения Шахтеру Вернидуба

20:57 75 Читати українською
Милевский и Нойок не спасли Динамо Брест от поражения Шахтеру Вернидуба
Динамо Брест – Шахтер Солигорск / Фото Динамо Брест

Состоялся центральный поединок 6-го тура чемпионата Беларуси.

Чемпионат Беларуси, 6-й тур

Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 0:2

Голы: Витус, 25 (аг), Лисакович, 67

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Матч выдался очень боевым, команды на двоих нанесли почти 50 ударов. Подопечные Юрия Вернидуба вышли вперед уже на 25-й минуте благодаря автоголу защитника Динамо Максима Витуса.

После перерыва Солигорск закрепил преимущество вторым голом и зафиксировал финальный результат.

За брестскую команду сыграли сразу два украинца – Артем Милевский и Александр Нойок, последний получил желтую карточку.

Победа подняла Шахтер на 11-ю строчку турнирной таблицы, а Динамо Брест приблизилось вплотную к зоне вылета – 14-е место.

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