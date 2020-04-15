Ставки на белорусский футбол увеличились в десятки раз – впечатляющая статистика

Беларусь попала во все мировые рейтинги, в том числе и букмекерские.

Беларусь – единственная страна Европы, в которой продолжает функционировать внутренний чемпионат, что не могло отразиться на любителях ставок.

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За последние 6 месяцев количество ставок на белорусский чемпионат выросла более чем в 20 раз, сообщает Betting Insider.

Напомним, прошлогодним триумфатором высшего дивизиона Беларуси стало Динамо Брест.

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