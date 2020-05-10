Милевский и компания попытаются продолжить серию побед в дерби: прямая видеотрансляция матча Динамо Брест – Динамо Минск

Брестское Динамо принимает одноклубников из Минска в рамках 8-го тура чемпионата Беларуси. Прямая видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция поединка Динамо Брест – Динамо Минск начнется в 20:00.

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Обе команды к дерби подошли, находясь в нижней части турнирной таблицы белорусской Высшей лиги. Хозяева занимают 11-е место, гости из столицы – 13-е. В предыдущем туре Брест разгромил Белшину (3:0), а вот минчане после трех побед в четырех предыдущих матчах уступили дома сенсационному Слуцку (1:2).

В прошлом году команды обменялись выездными победами. "Динамовцы" Минска триумфовали в Бресте (2:1), а партнеры Артема Милевского с Александром Нойком во главе были более убедительными в столице – 3:1.

Динамо Брест – Динамо Минск: прямая трансляция матча 10 мая 2020