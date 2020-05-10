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Мілевський і компанія намагаються продовжити серію перемог у дербі: пряма відеотрансляція матчу Динамо Брест – Динамо Мн

19:55 795 Читать на русском
Мілевський і компанія намагаються продовжити серію перемог у дербі: пряма відеотрансляція матчу Динамо Брест – Динамо Мн
Мілевський з одноклубниками / ФК Динамо Брест

Брестське Динамо приймає одноклубників з Мінська в рамках 8-го туру чемпіонату Білорусі. Пряма відеотрансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція поєдинку Динамо Брест – Динамо Мінськ розпочались о 20:00.

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Обидві команди до дербі підійшли, перебуваючи у нижній частині турнірної таблиці білоруської Вищої ліги. Господарі посідають 11-те місце, гості зі столиці – 13-те. У попередньому турі Брест розгромив Белшину (3:0), а ось мінчани після трьох перемог у чотирьох попередніх матчах поступилися вдома сенсаційному Слуцьку (1:2).

Минулоріч команди обмінялися виїзними перемогами. "Динамівці" Мінська тріумфували в Бресті (2:1), а партнери Артема Мілевського з Олександром Нойком на чолі були переконливішими в столиці – 3:1.

Динамо Брест – Динамо Мінськ: пряма трансляція матчу 10 травня 2020

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