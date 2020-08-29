"За время работы на "Беларусь 5" я общался со многими игроками. С кем я поддерживаю отношения до сих пор. Коммуникация хорошая. Слова поддержки после ухода с государственного ТВ я получил. Люди небезразличны. Это приятно. Но меня очень огорчило, что в эти дни белорусская футбольная тусовка не объединяется.

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Кто-то – таких мало – высказался, показал позицию. Большинство молчит, но есть и такие, кто поддерживает привычное положение вещей. Еще бы: клубы зависят от госбюджета, контракты в топах приличные, востребованность за пределами Республики Беларусь минимальна. Впрочем, в похожей ситуации оказались тысячи работников государственных предприятий, что не помешало им через понятный страх устроить забастовку. Сотрудники государственных СМИ массово уволились. Многие из них ушли в никуда.

Говорят, в минском Динамо команда разделилась на два лагеря. А футболисты брестского Динамо подписали дополнительные соглашения о молчании на политические темы. Там всех отдувается бывший вратарь сборной Василий Хомутовский. Пожалуй, наиболее смелый человек от нашего футбола прямо сейчас", – рассказал Татур в интервью newbelarus.vision.

Напомним, в составе Динамо Брест выступает сразу три украинца: Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

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